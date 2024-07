Violento schianto auto contro moto | morto sul colpo il centauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Mondolfo, 6 luglio 2024 - Mortale, oggi pomeriggio a Mondolfo, sulla strada Pergolese, poco fuori il centro abitato, alle spalle del supermercato Famila. UnaSuzuki di grossa cilindrata, guidata da un giovane del posto, si è schiantatauna Ford Focus station wagon condotta da un uomo che stava tornando alla sua abitazione poco distante dal luogo dell’incidente. Stando a una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, laprocedeva lungo la provinciale Pergolese. Giunta all’altezza dell’incrocio per via Beato Angelico, per motivi in corso di accertamento, si è schiantatala vettura, che procedeva nello stesso senso di marcia, e in quel momento si accingeva a svoltare a sinistra. L’impatto, violentissimo, ha distrutto la parte posteriore dell’