Trovati 1800 kg di cannabis in un magazzino | arrestati due sospettati

(Di sabato 6 luglio 2024) Due uomini sono statiper sospetta detenzione di, sono stati ricircachili sul posto di lavoro Non è la prima volta che si sente di posti di lavoro utilizzati come magazzini per contenere proprietà illecite. Quanto accaduto a Rosendaal in questi giorni, però, supera ogni genere di limite. Gli autori sono due lavoratori albanesi immigrati che, sul proprio posto di lavoro, detenevano una quantità immane di. I due dopo il ritrovamento hanno provato anche a fuggire. Ricevuta una soffiata dell’arrivo della polizia – forse da un collega o da qualcun altro – hanno anticipato i tempi e si sono messi in viaggio. Il loro cammino, però, non è durato molto. Arrestate due persone per possesso di 1.800 chili di erba (Pixabay) – Notizie.