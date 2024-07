Riflettori accesi sul grande basket Partono le sfide di ‘Brisa In Cà Mia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Oggi alle 18 si accendono isu Brisa In Cà Mia, lo ’Street’ dall’atmosfera cosmopolita che si terrà a San Benedetto Val di Sambro. L’appuntamento è al centro sportivo Federico Taglioli, fino a domani. Esprime la sua soddisfazione Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro: "Giunta alla sua quarta edizione, quest’anno l’iniziativa rientra nel cartellone dei grandi eventi sportivi, culturali e turistici del nostro comune poiché oltre a rappresentare un evento sportivo di livello, è riuscito nel tempo a portare l’essenza dele del divertimento nel nostro comune. Per questa iniziativa ringrazio ancora una volta i ragazzi che, organizzando questo torneo, ci consentono in un colpo solo di continuare a diffondere l’importanza dell’attività sportiva (salute e socialità), e di promuovere dal punto di vista estetico e funzionale il polivalente parco dello sport Federico Taglioli con i suoi campetti sistemati proprio con l’obiettivo di farli vivere e farci divertire.