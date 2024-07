Rapina a mano armata con assalto al furgone portavalori nel Bolognese | tre arresti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Bologna, 6 luglio 2024 - Individuati e arrestati dai carabinieri gli autori dellaconal porta valori avvenuta a gennaio del 2023 davanti all'ufficio postale di Castel Maggiore, nel. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Secondo le indagini, i responsabili dellasarebbero tre, tutti italiani, di 46, 37 e 36 anni. Il primo è originario di Bologna mentre gli altri due della provincia di Foggia, pregiudicati, sospettati diaggravata, porto in luogo pubblico di armi e ricettazione. Il 46enne e il 36enne sono stati portati in carcere; domiciliari al 37enne. Durante le indagini è emerso anche un quarto complice, un 34enne originario della provincia di Foggia, non destinatario di misura cautelare ma attualmente indagato.