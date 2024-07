Pontoglio pedone investito e ucciso da un’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)(Brescia), 6 luglio 2024 – Tragico incidente, questa mattina, nel Bresciano: un83enne è statoda, mentre poco dopo le 8 stava camminando lungo la sp 469, la strada che collegaa Urago d’Oglio. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni sembra che l’anziano sia statoda una vettura che viaggiava in direzionee, a causa del violentissimo impatto, ha perso la vita. I soccorritori, arrivati poco dopo sul posto con un’ambulanza, non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso. Per i rilievi è intervenuta la Stradale da Salò, mentre la Locale dista deviando il traffico. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.