Parco da incubo Bivacchi selvaggi Petardi e fuochi d’artificio fino all’alba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) E’ ancora polemica suinotturni alsant’Anna, trasformati in unper i residenti. Alla denuncia dell’avvocato-residente Francesco Gatti, che faceva notare il cumulo di rifiuti lasciati dopo la bisboccia, si somma quella del presidente di Filosofiamo Francesco Berardi e di tanti altri lettori. Anche perché la festa sarebbe degenerata in turbativa della quiete notturna a causa non solo degli schiamazzi di un gruppo di ragazzi scatenati, ma anche dei ripetuti lanci di, che hanno fatto sobbalzare dal letto l’intero circondario, che si affaccia sul polmone verde. "Contattato da moltissimi residenti di via Savonarola, Monteverdi, Vivaldi, Fonti Coperte, Piazzale Giotto – riporta Berardi - abbiamo deciso di fare un esposto a chi di dovere.