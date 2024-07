Napoli | continua la trattativa per Buongiorno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Il Corriere del Mezzogiorno parla delladelper. Ecco cosa si legge: “Va avanti laper Alessandro, l’investimento più importante programmato dal. L’Inter ha provato ad inserirsi ma il capitano del Toro, dopo aver colloquiato a Milano con il suo agente Riso, ha deciso di non aspettare le cessioni di Carboni e De Vrij e andare avanti con ilche ha già raggiunto l’intesa col Torino per 35 milioni di euro più 5 di bonus. Nella notte tra mercoledì e giovedì Manna e Riso, l’agente di, hanno avuto un altro incontro e poi, durante la giornata di ieri, i contatti sono andati avanti per risolvere gli ultimi dettagli nel contratto quinquennale che legherebbe il difensore del Torino agli azzurri.