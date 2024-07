MotoGP Martin si prende la pole position al Sachsenring 4 Bagnaia eliminato in Q1 Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Jorgesi conferma un ottimo interprete dele, dopo la doppietta di un anno fa, conquista laper il Gran Premio di Germania 2024, nono appuntamento stagionale del Mondiale. 17ma partenza al palo della carriera in top class (la 38ma complessiva nel Motomondiale) per lo spagnolo della Ducati Pramac, che tra oggi e domani proverà a consolidare la sua leadership in campionato. 1’19?423 il tempo siglato daator, che ha abbassato di quasi due decimi il record del circuito pur non migliorandosi nell’ultimo tentativo di giro veloce. Prima fila completata un po’ a sorpresa dalle Aprilia del team Trackhouse, con il portoghese Miguel Oliveira 2° a 48 millesimi e l’iberico Raul Fernandez 3° a 220 millesimi dalla vetta.