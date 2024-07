Mara Favro scomparsa a Chiomonte Torino | orari e messaggi cosa succede dopo l’1 | 08 dell’8 marzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Susa (), 6 luglio 2024 - Dall’1.08 di venerdì 8è un enigma.. Svanita nel nulla trae Susa, siamo nel Torinese. Uccisa e nascosta da qualche parte, ipotizza l’inchiesta della procura, due persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Nei prossimi giorni è previsto un accertamento irripetibile su un’auto. Ecco il timeline ricostruito da Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte e criminologo. Sono 14 punti, la base è il telefonino della mamma 51enne. Ma è proprio dall’1.08 in poi che non ci sono certezze: è davvero lei che sta usando il cellulare?, i tempi del gialloda 8 giorni lavorava in una pizzeria a. Poco prima delle tre del pomeriggio, per l’esattezza alle 14.