LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Martin al comando 3 Bagnaia Gruppo compatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Sprint Race equilibratissima., Oira,e Bastianini sono racchiusi in appena 7 decimi! TUTTI INSIEME! Morbidelli a 2?3 dai primi 4. -8 Morbidelli sorpassa Vinales all’interno e si prende la quinta posizione. Fa piacere rivederlo su questilli. Parliamo di un vice-campione del mondo. -8 Adesso Oira sta facendo da tappo ane approfitta per prendere dei decimi preziosi. -9adesso è molto vicino ad Oira. -9 Sorpasso aggressivo di Marquez all’interno su Raul Fernandez: ora è settimo. -10 Adesso, Oira,e Bastianini sono raggruppati in un secondo -10 Reagiscee torna a girare un decimo più veloce rispetto ae Oira.