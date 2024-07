LGBT+ Gualtieri trascrive 3 certificati di nascita esteri con due mamme

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – In Sala dell’Arazzo in Campidoglio il sindaco Robertoha proceduto allatrascrizione di 3dicon due, continuando il prezioso lavoro a fianco della comunità lgbtqia+. “Quando si ha a che fare con la vita delle persone non si può essere titubanti – ha commentato il Sindaco – Continuerò are idicon due. Tanto più che le sentenze confermano la correttezza del nostro operato. Siamo nel giusto e su questa strada continueremo ad agire. Dopo aver celebrato i 30 anni del Pride con una festa bellissima, oggi ho trascritto 3diper una bambina e due bambini. Sono consapevole che questa mia presa di responsabilità non risolve la delicata situazione in cui si trovano le famiglie omogenitoriali della nostra città.