L’estate sui libri dei rimandati Tra corsi a scuola e lezioni private

(Di sabato 6 luglio 2024) Estate, tempo di studio per chi deve recuperare. E se il corso da 8 ore fornito dallanon basta, bisogna per forza rivolgersi al privato, per evitare di buttare via un anno. I costi dipendono dalle materie e dal percorso offerto, da 10 euro all’ora per leonline, a una media da 20 a 35 euro l’ora, per pacchetti da almeno 20 ore. Sono un centinaio, ma in continuo incremento gli studenti che si stanno rivolgendo in queste ore al Centro studi Modus, per le. Primi fra tutti a sostenere le prove di riparazione, gli studenti dei licei quadriennali, come il Dehon che aveva già offerto una prima finestra di recupero entro il 30 giugno, lasciandone aperta un’altra a fine agosto. L’efficacia deidi recupero, come fa notare la direttrice Francesca Ferrara, (insegnante di greco e latino) dipende: se lo studente ha chiuso con il 4, otto ore di recupero con lanon bastano.