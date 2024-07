La Ztl richiede regole diverse Messe a punto da dodici cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Una proposta per modificare ledi accesso alla Ztl varata a inizio anno con l’intento di andare incontro alle esigenze di residenti ed esercenti, anche alla luce della pioggia di 15mila multe elevate nei primi mesi del 2024. L’ha messa ail gruppo di lavoro costituito dache ha ridisegnato la Ztl del centro storico, che viene allargata nei giorni festivi. "Abbiamo chiesto al Comune di illustrare la nostra proposta alla Commissione appositamente istituita che si sta occupando del problema ma non abbiamo ricevuto riscontri – dicono gli estensori del documento – Questo non ci impedirà di presentare il frutto del nostro lavoro in un incontro pubblico in piazza Ducale entro luglio, cui saranno invitati Amministratori e".