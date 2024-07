Il vino Prosekar origini e caratteristiche dell' antenato del Prosecco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilè ilspumante simbolo del Carso. Nasce sui pastini terrazzati nella striscia di costa tra l'altopiano carsico triestino e il castello di Miramare. Fa riferimento a una viticoltura eroica, con terreni in pendenza di oltre il 30 per cento, sui quali la manutenzione deve essere costante. Viene prodotto prevalentemente con metodo ancestrale usando i vitigni a bacca bianca come glera, vitovska, e malvasia istriana. Dopo una leggera pressaturae uve, il mosto fermenta in acciaio, conservando i lieviti indigeni. In seguito, la fermentazione viene bloccata tramite travasi per poi riprendere in bottiglia, senza aggiunta di ulteriori zuccheri o lieviti. La sboccatura è facoltativa, nel senso che c'è chi la effettua ottenendo unlimpido e c'è chi non la prevede, ottenendo un prodotto lievemente «velato» (il termine sloveno è «meglen»).