Formazioni ufficiali Olanda-Turchia | Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ledi, match valido per i quarti di finale di. Gli Oranje vogliono tornare in semifinale dopo aver vinto e convinto contro la Romania agli ottavi, ma lapromette di vendere cara la pelle. Guler e compagni infatti, dopo la vittoria contro l’Austria, sognano di tornare tra le prime 4 squadre d’pa per la prima volta dopo 16 anni. Appuntamento alle ore 21.00 di sabato 6 luglio. Di seguito le scelte dei due CT, Koeman e Montella.: in attesa: in attesaSportFace. .