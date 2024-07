Formazione post diploma | attivati in Toscana 80 percorsi ITS di alta specializzazione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024) FIRENZE – Dopo le scuole superiori un percorso formativo disenza andare all’università. Insarà possibile attivare fino a 80ITS per formare dal prossimo autunno fino a 2mila supertecniche e supertecnici, figure sempre più richiesti dal mondo delle imprese nei settori strategici dell’economia. “È l’offerta Its più vasta e diversificata mai messa in campo, effetto della combinazione delle risorse del Pnrr e del cofinanziamento regionale attraverso l’Fse+2021/2027”, ha spiegato il presidente Eugenio Giani con l’assessora a istruzione,e lavoro Alessandra Nardini e il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dellaLorenzo Pierazzi illustrando la proa che prenderà il via nelle varie province della regione tra settembre e novembre 2024.