FdI a Piazza Italia il riscatto delle periferie | modello Caivano e cultura fuori dalla Ztl video

(Di sabato 6 luglio 2024) Si chiude guardando al”, la festa di FdI a Roma. L’argomento è emerso con forza nel corso dell’ultimo dei tre giorni di confronti e approfondimenti, tenuti nella cornice diVittorio. Non solo nell’ambito del dibattito sul valore dello sport, partendo dal, ma anche durante i panel sullaconservatrice e sulla mobilità urbana. “Ladeve uscireZtl abitata dai radical chic e andare nelle”, ha detto il ministro della, Gennaro Sangiuliano, rivelando che “io ho avuto una lettera in cui la commissaria europea allaci faceva i complimenti per come stiamo spendendo le risorse del Pnrr. Stiamo facendo davvero tantissime cose”. Sangiuliano: “Ladeve uscireZtl e andare nelle” Il titolo al dibattito era “Un conservatore a Roma.