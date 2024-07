Farà bene alla Francia una sconfitta di Marine Le Pen al ballottaggio?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) di Leonardo Botta Una vecchia usanza di alcuni genitori era quella di accostare la mano dei propri pargolifiamma dell’accendino, per fare in modo che, scottandosi, imparassero a starnelarga. A questo pensavo mentre riflettevo sul turno didi domenica prossima in, che potrebbe consegnare per la prima volta la maggioranza parlamentare all’ultradestra di Le Pen e il governo al suo delfino Bardella. Le contromosse del resto dello scacchiere politico le abbiamo viste: la sinistra del neo-costituito Nouveau Front Populaire ha serrato i ranghi e si è organizzata: complice la legge elettorale a doppio turno, sono partiti i pur complicati patti di desistenza con Ensemble, il partito dell’azzoppato (volendo usare un eufemismo) presidente Macron.