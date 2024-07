F1 qualifiche GP Gran Bretagna replica in chiaro | orari programma e come seguirle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) La F1 è impegnata nelPremio di, dodicesimo round della stagione 2024. Ad ospitare l’evento è lo storico circuito di Silverstone, dove il Circus corre ogni anno da 74 edizioni. Qui sono di casa diversi team: Williams e McLaren – due marchi storici – ma anche Mercedes e Aston Martin. Non mancano poi certamente gli eroi di casa tra i piloti, con Lewis Hamilton, George Russell e Lando Norris che corrono sotto bandiera inglese. Il weekend di gara entra nel vivo nella giornata di sabato, con leche inizieranno alle 16:00 e saranno disponibili in diretta a tutti gli abbonati Sky. Poche ore più tardi, la sessione sarà trasmessa anche in, con TV8 che inserisce la caccia alla pole nel proprio palinsesto, a partire dalle 19:40.