Euro 2024 Inghilterra in semifinale | Svizzera k o ai rigori

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – L’batte laai calci di rigore nei quarti di finale die si qualifica per le semifinali. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari – con i gol di Embolo al 75? e Saka all’80’ – il risultato non cambia nei supplementari. Si va ai: l’trasforma tutti i 5 penalty, per lafatale l’errore di Akanji dal dischetto. Il verdetto arriva al termine di un match bloccato nel primo tempo. La prima conclusione arriva al 14? con il tiro di Rice bloccato dalla difesa. Al 28? e al 45? ci prova Saka per l’ma senza fortuna: i brividi della prima frazione, si fa per dire, finiscono qui. Nella ripresapiù intraprendente con Embolo che ci prova al 50? ma blocca Pickford.