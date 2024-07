Dichiarata morta alla nascita e data in adozione Roma choc dopo 50 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)due orela, poi rapita ein: la storia, vera, risale al 1970 ed è avvenuta a, all'ospedale San Giov. Nonostante il certificato di morte e la cartella clinica, la mamma della piccola non ha mai creduto fino in fondo a ciò che le era stato comunicato in ospedaleil parto. Per questo,, sua nipote è partitaricerca disperata di questa bambina.fine l'ha trovata tramite i social. Oggi si chiama Monica. La storia è stata raccontata nel film “Ridatemi le mie ossa” di Dino Centonze e Patrizio La Bella, che hanno spiegato: "Un fenomeno più ampio di quanto non sembri, di cui si hanno molte testimonianze anche dall'estero". Nel '70 sia l'ospedale San Giovche l'orfanotrofio di Villa Pamphili, quello a cui era stata affila bambina in un primo momento, sarebbero stati gestiti dal Vaticano.