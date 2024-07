Crescono le domande di gestione delle crisi d’impresa | 34 a Bergamo il 9% delle istanze lombarde

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024) È cresciuto del 63%, in un anno, il numerodepositate da impreseper gestire e comporre lepatrimoniali, finanziarie ed economiche. In particolare, nel I semestre 2024 sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano 116; erano 71 nel I semestre dell’anno precedente. A livello nazionale si registra, nello stesso periodo di riferimento (I semestre 2024 vs I semestre 2023), un incremento del 53,5% (476 sono ledepositate nel I semestre 2024 in confronto alle 310depositate nel 2023). Chi presenta l’istanza? Identikit dell’impresa lombarda: per il 79% si tratta di imprese S.r.l. (92 su 116 in totale). Se guardiamo al fatturatoimprese istanti, un terzo (il 28%) rientra nella fascia tra 1 milione a 5 milioni di euro.