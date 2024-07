Calafiori verso l’Arsenal Trattativa avanti a oltranza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Joshua Zirkzeelo United, mentre il Bologna respinge al mittente la prima proposta delper Riccardo: 40 milioni non bastano, ma la partita è tutt’altro che chiusa. E’ atteso un rilancio dei Gunners tra il week end e i primi giorni della prossima settimana, dopo che ieri il club inglese ha trovato l’accordo con il calciatore per un quadriennale da 4 milioni netti più bonus fino a 5. Trattenere il ragazzo di fronte a proposte di questo tipo si preannuncia missione quasi impossibile, ma considerata la percentuale di futura rivendita da versare al Basilea del 50 per cento, al club rossoblù i 20 milioni di incasso non bastano. Si lavora su due fronti: si attende un rilancio, intorno ai 50 milioni, perché il Bologna ne vuole 30 puliti e vorrebbe arrivare a 35 trattando con il Basilea sulla percentuale di futura rivendita, ma gli elvetici non paiono intenzionati a rinunciare al loro 50 per cento.