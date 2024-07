Cadavere al Cardeto In stato di decomposizione La morte risale a 8 mesi fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Unmummificato nel palazzo che fino al 1986 ospitava gli uffici della polizia Scientifica, choc in via del Faro. La macabra scoperta, al Parco del, sarebbe stata fatta da un passante. In un primo momento si era diffusa la voce che a ritrovare il corpo, in avanzatodi(larisalirebbe ad almeno 8fa), fosse un operaio che si trovava nei paraggi per alcuni sopralluoghi nei vicini edifici. Si tratterebbe di un clochard che aveva deciso di accamparsi proprio nel cuore del polmone verde più grande della città, il. Nessun documento nei pressi: impossibile al momento dargli un nome. Il ritrovamento attorno alle 14 di ieri. Quindi, la chiamata al 112, il Numero unico di emergenza territoriale. Sul posto, sono immediatamente accorse le Volanti della questura dorica e la Squadra Mobile, diretta daldottor Carlo Pinto (anche lui sul luogo del ritrovamento), per una prima ispezione.