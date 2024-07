Basket Preolimpico San Juan 2024 | per l’Italia niente Parigi in finale ci va la Lituania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Sfuma in semiil sognoper l’Ital. Neldi San, gli azzurri si arrendono allaper 64-88 e mancano l’accesso ai prossimi Giochi estivi. Dopo il bel quinto posto di Tokyo, i ragazzi di Pozzecco manca la qualificazione alla manifestazione a cinque cerchi: la partecipazione in Giappone resta l’unica perdelmaschile nelle ultime cinque Olimpiadi, dopo lo storico argento di Atene 2004. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DI SANTABELLONE E ACCOPPIAMENTI Il ct sceglie Polonara, Abass, Tonut, Spissu e Melli per iniziare il match,resta al comando del punteggio in apertura sino all’11-7 ma poi suona la sveglia per la. Parziale di 11-0 per Sabonis e compagni, Polonara interrompe il filotto negativo e Ricci tiene a galla gli azzurri con la sua seconda tripla (21-25).