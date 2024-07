Avevo la rivale vicina | partito sempre davanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Elias Mannucci, detto Turbine, come sta dopo la caduta? "Tutto in ordine, fra qualche giorno si torna a cavallo". Cosa è successo a San Martino? "Ho trovatoi cavalli caduti, impossibile saltarli. Mi hanno portato dentro la Cappella e poi alle Scotte per un controllo. Tutto ok per cui sono andato a cena in Contrada". Cosa ti ha detto la dirigenza? "L’obiettivo principale era far perdere il Valdimontone e va bene così". Resta il buon rapporto con il Nicchio? "Certo. Un ottimo rapporto" Non sono stati 6 giorni semplici. "Sono rimasto concentrato, sapendo che dal 29 nell’avversaria c’era l’accoppiata favorita. Bisognava fare un Palio impegnato, alla fine è andato tutto bene". La caduta al canape durante le prove? "Il canape non è sceso, la cavalla ci sbatte il petto.