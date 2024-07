Amnesia fatale la recensione | alla ricerca della memoria perduta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 luglio 2024) Thriller destinato al mercato televisivo,vede protagonista una madre di famiglia che dopo un incidente è vittima di un'selettiva, che rischia di metterla in grave pericolo. Su Rai2 e RaiPlay. Grace Patterson è rimasta coinvolta in un drammatico incidente automobilistico e per tre mesi è rimasta sospesa tra la vita e la morte in uno stato di coma: al suo risveglio non ricorda quando accaduto nel corso degli ultimi cinque anni. Un'selettiva che però non le impedisce di sentire il profondo affetto del marito che l'ha aspettata per tutto quel tempo efiglia, ora diciassettenne. Durante la lunga assenza sua sorella Lisa si è occupata delle faccende di casa e degli affari di famiglia. Famigliaquale ora Grace sta per tornare a pieno regime.