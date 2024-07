Amazon assume a tempo indeterminato | pronti 19 000 posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su notizie

Amazon lancia un annuncio importante: sono 19.000 i posti di lavoro, il gigante dell'e-commerce e delle tecnologie, ha annunciato un importante piano di espansione per il mercato italiano. Entro la fine del 2024, l'azienda prevede di raggiungere circa 19.000 dipendenti nel Paese, segnando un incremento di mille unità rispetto alle previsioni annunciate lo scorso anno. Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, ha espresso grande entusiasmo per questo progetto che mira a rafforzare ulteriormente la presenza dell'azienda in Italia. "Questi circa 19.000 posti di lavoro sono essenziali per continuare ad innovare per i nostri clienti e per il Paese," ha dichiarato Marseglia.