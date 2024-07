Alex Marangon picchiato prima di finire nel Piave Si indaga per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Treviso, 6 luglio 2024 – L’autopsia non lascia spazio a dubbi:è mortodinel. Potrebbe essere stato gettato in acqua quando era già cadavere, ma questo lo accerteranno le indagini degli inquirenti. Per il momento, quel che appare certo dall’esito dell’esame clinico sulla salma è che il 25enne veneziano di Marcon – ritrovato senza vita su un isolotto deldopo un festino sciamanico all’abbazia di Vidor, a Treviso – è morto per “cause violente e non accidentali”. “Il ragazzo è statoduramente”. Qualcuno lo avrebbe colpito più volte sul corpo, e anche alla testa, con un oggetto contundente. La conferma arriva dal procuratore capo di Treviso, Marco Martani. Il reato per il quale si procede, a questo punto ancora contro ignoti, è quello di