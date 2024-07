Wimbledon 2024 Paolini è splendida con la canadese Andreescu | vola agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024) Londra, 5 luglio– Jasminedidel singolare femminile di. L’azzurra, testa di serie numero 7, al terzo turno supera laBiancaper 7-6 (7-4), 6-1 in 1h31?.attende la vincente del match tra la statunitense Madison Keys, numero 12 del tabellone, e l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 18. (Fonte Adnkronos) Foto Tullio Puglia FITP ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .