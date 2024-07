Wimbledon 2024 Day 5 | Fognini cerca il suo primo ottavo ai Championships Paolini ritrova Andreescu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo due giornate condizionate da rinvii e sospensioni, la pioggia giovedì ha concesso una tregua e i due tabelloni del singolare si sono allineati al terzo turno. Ancora tutti in corsa i big della parte alta del tabellone maschile, con il Centre Court che quest’oggiCarlos Alcaraz dopo che lo spagnolo era invece stato programmato sul NO 1 Court per il suo match di secondo round. Il detentore del titolo affronta Frances Tiafoe, che dopo essere riuscito a rimontare due set di svantaggio al debutto contro Matteo Arnaldi, ha poi fatto un sol boccone di Borna Coric nel match successivo. Lo statunitense arriva da un anno e mezzo complicato, caratterizzato da tante sconfitte e da un conseguente ranking che è sceso abbastanza. Detto ciò, come avversario di terzo turno non è il meglio che possa capitare.