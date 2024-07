Uruguay-Brasile in tv | data orario e diretta streaming Copa America 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per i quarti di finale di. La squadra di Federico Valverde si è resa protagonista di una fase a gironi praticamente perfetta, vincendo tutte le partite e chiudendo al primo posto a punteggio pieno. Un cammino invidiabile, che però ora dovrà cercare di confermare anche nella fase ad eliminazione, per continuare a sognare il trionfo., come seguire il match Dall’altra parte ci sarà una formazione di altissimo livello, che potrebbe tranquillamente candidarsi come la possibile vincitrice finale della competizione che sta andando in scena in terra sudna. La partita andrà in scena alle ore 03:00 di domenica 7 luglio e sarà trasmessa intv in chiaro su Sportitalia, mentre losarà al sito e all’appa della medesima emittente.