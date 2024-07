Uomini e Donne finisce male tra Gianluca e Maura del Trono over | Mi è stato chiesto di non presentarmi da lei

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Continua a far discutere la rottura traVitali eRocchetti. I due ex protagonisti dell’ultima stagione di, dopo una conoscenza sotto i riflettori, avevano deciso di comune accordo di iniziare una relazione a telecamere spente. Sembrava procedere tutto a gonfie vele tra i due fino a quando, qualche giorno fa, Amedeo Venza ha lanciato lo scoop che li vedeva definitivamente single. Ma non solo. L’influencer ha aggiunto che le motivazioni della rottura sarebbero da ricondurre all’ormai ex dama, che avrebbe solamente preso in giro il cavaliere. Ieri poi, proprioè stata ospite a Casa Lollo e qui ha confermato la rottura dicendo: Tra me eincompatibilità di carattere, la distanza, anche se a me quella andava bene, ognuno ha la sua vita.