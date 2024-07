Tre anni dalla morte di Raffaella Carrà ma lei si è conquistata l’eternità

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ci sono artisti bravi, artisti straordinari e artisti necessari.ha fatto parte di quest’ultima categoria, perché è stata – innanzitutto – una donna rivoluzionaria. E la rivoluzione, da che mondo è mondo, non la fa chi aderisce pienamente a una tendenza, uno stile e un gusto, ma chi li crea.è stata una vera creativa, innanzitutto perché è stata una donna emancipata, intelligente, indipendente. Ha avuto il coraggio di essere libera in un tempo in cui non bastava prendere parte a una causa, ma bisognava iniziarla da zero. Eè stata una pioniera in tutto ciò che ha fatto, detto e rappresentato: è stata la prima, vera donna pop della musica italiana, ha anticipato i tempi quando nessuno immaginava che ci sarebbe stato un tempo giusto per le donne, per la loro emancipazione, per la loro libertà.