Trattative La B su Vulikic e Seghetti

(Di venerdì 5 luglio 2024) C’è una stagione da programmare. Perché se anche dovesse avvenire la cessione della societaà, almeno in partenza non ci saranno rivoluzioni. Non c’è tempo per poter cambiare quanto già messo in tavola. E allora il Perugia prosegue secondo i suoi piani, con importanti operazioni in uscita da portare a termine prima di intervenire in entrata. E allora continuano serrati i contatti con la Lazio per Edoardo Iannoni. Sul giocatore, riscattato dal Perugia per 400mila euro dalla Salernitana, si è scatenata una vera e propria asta, con club di B disposti a investire sul centrocampista, ma a fare la voce grossa sarebbe stata la Lazio, grazie anche ai rapporti tra le due società. Il Perugia e la Lazio, come avvenne un anno fa per l’attaccante Sulejmani, anche quest’anno sono tornate a trattare e avrebbero già trovato un accordo di massima per il passaggio del centrocampista a Roma.