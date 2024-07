Superman | nuove foto dal set sembrano anticipare una seconda Lanterna Verde

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 5 luglio 2024)dal setunaContinuano le riprese sul set di Cleveland per il filmdi James Gunn e, sebbene queste ultimenon siano così rivelatrici come le recenti immagini di Nathan Fillion e Isabela Merced nei panni di Guy Gardner e Hawkgirl, potrebbero accennare all’introduzione di una. Oltre a un altro sguardo a David Corenswet che prende il volo nei panni dell’Uomo d’Acciaio, diverse inquadrature mostrano una donna che porta uno scoiattolo a Corenswet in una valigetta e l’attore che sembra interagire con la piccola creatura. Nel caso non si abbia familiarità con i fumetti delle Lanterne Verdi, ci si potrebbe chiedere cosa c’entri questo con il gruppo di supereroi, ma un membro del Corpo delle Lanterne Verdi è, in effetti, uno scoiattolo antropomorfo di nome Ch’p.