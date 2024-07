Sironi al bis ad Agrate Il sindaco cambia vice Pronta la squadra tra conferme e novità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)al centro di tutta la macchina, selezionata sulla base di due criteri: "Competenze e disponibilità di tempo ed energia fra continuità e rinnovamento".ilche non è più Marco Valtolina, ma Claudio Galli, "una scelta che guarda al futuro e al passaggio di testimone a una nuova generazione". Simone, alla guida diper la seconda volta, dopo il colpaccio alle elezioni, vittoria al primo turno contro l’armata di centrodestra unita e la lista di Luigi Porta che pescava nella sua area, ha presentato in aula la Giunta. Prima il giuramento sulla Costituzione, poi l’elenco degli assessori che lo affiancheranno nella realizzazione dei progetti per i quali ha ottenuto la fiducia dagli elettori. Tre i volti nuovi, Roberto Strabello ai Lavori pubblici, Benedetta Missaglia ai Servizi sociali, Anita Cocina alle Politiche culturali.