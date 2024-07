Scherma Cdm Varsavia | medaglia d’oro per Bebe Vio nel fioretto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)Vio torna in gara e lo fa a modo suo: vincendo l’oro. La campionessa azzurra ha trionfato nelfemminile categoria B nella Cdm di, l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver battuto per 15-9 l’atleta di Hong Kong Chung,Vio ha superato i successivi turni con margini netti di oltre dieci punti, fino al 15-2 in finale sulla thailandese Jana. L’Italia sorride anche con l’argento di Edoardo Giordan nella sciabola maschile A: la scalata dell’azzurro numero uno del ranking è stato fermato in finale dal britannico Gilliver che si è imposto per 15-9., CdmperVio nelSportFace. .