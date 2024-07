Saldi estivi 2024 | quando iniziano e quando finiscono | il calendario Regione pee Regione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dal 6 luglio si parte con i, l’appuntamento fisso per lo shopping degli italiani, con tutte le differenze del caso da, per approfittare di offerte e possibilità in abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa a prezzi ridotti. Nella maggior parte delle Regioni italiane ipartiranno il 6 luglio e dureranno fino a inizio settembre. Ildeiin tutta Italia,per: Abruzzo: dal 6 luglio, per 60 giorni. Consentite vendite promozionali per tutto l’anno Basilicata: dal 6 luglio al 4 settembre, vietate promozioni 30 giorni prima della data inizioCalabria: dal 6 luglio e per 60 giorni, divieto di promozioni 15 giorni prima Campania: dal 6 luglio e per 60 giorni, divieto di promozioni 30 giorni prima Emilia Romagna: dal 6 lugloio e per 60 giorni, divieto di promozioni 30 giorni prima Friuli Venezia Giulia: dal 6 luglio e per 60 giorni.