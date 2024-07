ROH | Gli ex WWE Mace e Mansoor hanno debuttato in video questa notte

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono passati due anni da quandoapparivano per la prima volta con la loro gimmick da fotomodelli accompagnati da Max Duprì alias LA Knight, un esperimento fallito nonostante l’ottimo lavoro interpretativo. Da lì LA Knight ha saputo rilanciarsi diventando una delle Superstar più over della compagnia, mentre il duoè stato licenziato lo scorso settembre per i classici tagli al budget. Lasciata la WWE i duecontinuato a lavorare assieme in diverse federazioni indie fino ad arrivare a lottare anche in Uganda per la Soft Ground Wrestling promotion, un progetto che ha attirato l’attenzione nell’ultimo anno. Vi lasceranno a bocca aperta Nonostante in WWE non abbia funzionato, i due che si fanno chiamare MxM Collection (Mason Madden &mantenuto la loro gimmick da fotomodelli e constain unpromo andato in onda nell’ultimo episodio di ROH on Honor Club.