Richiedenti asilo e rifugiati | Ministero approva progetto Toscana

(Di venerdì 5 luglio 2024)Si chiama PROSIT il nuovotoscanoto daldell’interno “che mira a dare una risposta ai bisogni di salute di, titolari di protezione internazionale (RTPI) e minori stranieri non accompagnati (MSNA) in condizioni di vulnerabilità, con un focus particolare sulla salute mentale e sulla salute materno-infantile, sessuale e riproduttiva”. PROSIT andrà a valere sul fondo FAMI-, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – ‘Piani regionali per la tutela della salute deie titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità’. In linea con quanto richiesto dall’avviso, l’idea principale, sottolinea Regione, è da una parte quella di rafforzare i servizi sanitari attraverso la creazione di équipe multidisciplinari e multiprofessionali, che possano supportare i servizi nella presa in carico di questo target, e dall’altra quella di rafforzare le reti territoriali esistenti al fine di promuovere un confronto e istituire dei meccanismi di segnalazione dei casi vulnerabili ai servizi sociosanitari.