Reazione a Catena i Treggiaioli vincono | il bacio di Pino e la gaffe sulla Sicilia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Termina qui la breve e sfortunata avventura dei cosiddetti 'Maritozzi' a. Per Daniele, Francesco e Marco non c'è stata alcuna vincita da portare a casa. Nella puntata del 5 luglio 2024, i ragazzi si sono ritrovati a cedere il passo a Irene, Elisabetta e Daniele, detti '' in omaggio al loro paese d'origine. Nel dettaglio, le new entry provengono da Treggiaia, un borgo situato nel comune di Pontedera, nella fiabesca Toscana. Tra svariate risate e unariguardante la, la puntata è terminata con una nuova vincita. Ivs i Maritozzi: lasul capoluogo dellaInsegno ha notato una certa somiglianza tra la concorrente Elisabetta e la fatina di Cenerentola, complimentandosi con lei per il suo bel viso.