MotoGP Enea Bastianini | Buon inizio di weekend voglio proseguire dopo le buone cose di Mugello e Assen

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha concluso al sesto posto le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Sachsenring, con temperature fresche per atmosfera e asfalto, abbiamo assistito ad un turno nel quale le cadute (soprattutto alla temibile “Waterfalle”) l’hanno fatta da padrone. Tra questi anche il romagnolo è finito nella ghiaia di quella curva. Il miglior tempo, per distacco, lo ha messo a segno Maverick Vinales in 1:19.622 con ben 340 millesimi di vantaggio su Jorge Martin e 362 su Miguel Oliveira. Quarta posizione per Alex Marquez a 407, quinta per Francesco Bagnaia a 439 mentre è sesto, nonostante caduta,a 463. Settimo Franco Morbidelli a 464 millesimi, ottavo Pedro Acosta a 520 davanti a Fabio Di Giannantonio a 658 e Brad Binder, che completa la top10, a 662.