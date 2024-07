LIVE Fognini-Bautista Agut 6-7 6-3 3-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break di svantaggio nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

V-40 Secondo ace del game per. 40-40 Si affossa in rete il rovescio diin uscita dal servizio. 40-30 Ace ad uscire per, è il dodicesimo del match. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Punto diretto con il servizio per il 37enne azzurro. 15-15 Non passa il dritto diin uscita dal servizio. 15-0 Prima vincente per. 3-4 GAME! Lungo il dritto del, tiene a zero la battuta lo spagnolo dopo aver subito ilnel precedente turno di battuta. 40-0 Buona prima per lo spagnolo. 30-0 Errore con il dritto per. 15-0 Si ferma sul nastro il rovescio di