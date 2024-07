L' incredibile caso televisivo del Palio di Siena | anche quando i cavalli non corrono

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (La7) Da qualsiasi punto di vista la si veda, quello che è accaduto ieri pomeriggio su La7 rappresenta un piccolo saggio di come la comunicazione moderna viva gli eventi come una costante “brand extension” che aleggia prima che le cose accadano, consumando con voracità l'avvenimento in sé e ne protragga la fruibilitàben oltre il momento specifico in cui si concretizza. Come è ormai noto a tutti martedì si doveva celebrare il primodidell'anno male condizioni atmosferiche hanno imposto un rinvio agli organizzatori. Ai fini televisivi (e degli sponsor) poco ha inciso. L'audience della trasmissione a dispetto dell' evento mancato ha raggiunto 860mila spettatori col 6.