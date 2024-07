L’impegno di Cecilia | Dalle mie ricerche impulso a recupero e riabilitazione fisica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)Monoli ha 30 anni, è laureata in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, dal mese di settembre 2023 è ricercatrice all’University of Utah, a Salt Lake City, negli Usa. In questi giorni è in città,una breve vacanza in famiglia, a Busto Arsizio, ma la valigia è già pronta, prima una sosta in Francia per un convegno poi di nuovo negli Usa, per rimettersi al lavoro nel laboratorio di ricerca con il suo gruppo, una decina di giovani colleghi. Anon piace la definizione, fin troppo abusata, di “cervello in fuga” , lei dopo l’esperienza americana intende tornare in Italia con un desiderio da realizzare, lavorare per il Coni e il Comitato paralimpico, mettendo a frutto il risultato delle sueche si occupano dell’analisi del movimento in condizioni particolari come ad esempio dopo traumi fisici.