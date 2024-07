LE MOSSE DEL DIAVOLO Diavolo Morata torna l’obiettivo Emerson Royal vicino Zlatan ’blinda’ Theo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La pista Zirkzee non è stata abbandonata. Ma intanto se ne apre un’altra, parallela, per arrivare a(nella foto). Il destino dello spagnolo, impegnato questa sera contro la Germania sembrava scritto: "Non riesco a immaginare cosa debba essere vincere con la maglia dell’Atletico Madrid. E non mi fermerò fino a che non ce l’avrò fatta", il messaggio dopo la proposta dell’Al-Qadsiah. Anche il presidente dei Colchoneros, Cerezo, a fine giugno aveva dichiarato: "Non credo ci saranno problemi, è il nostro numero nove e continuerà ad esserlo". Contratto fino al 2026, clausola rescissoria di 13 milioni, ingaggio sui 6. Ma il Milan potrebbe far cambiare idea al 31enne da 21 reti nell’ultima stagione. Il primo acquisto rossonero in ordine di tempo, però, sarà con ogni probabilità: pattuito un quinquennale da 3 milioni a stagione, ora c’è da limare la distanza tra domanda del Tottenham (25 milioni) e offerta da via Aldo Rossi (circa 20).