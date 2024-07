La Spagna vince al 119? | Germania KO ma Taylor ne combina un’altra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)laal? contro lavolando in semifinale di Euro 2024. Finisce dopo i tempi supplementari 2-1. Manon dà un rigore netto. IN EXTREMIS – A Stoccarda va in scena il primo quarto di finale di Euro 2024, che praticamente è una finale anticipata:. Match subito intenso dai primi minuti con Pedri, che dopo un minuto impensierisce Neuer. Ma è l’unico squillo della sfortunata partita del centrocampista del Barcellona, costretto ad uscire dopo appena 8? dopo un brutto intervento di Kroos. Lafa la partita durante i primi venti minuti, poi esce lache prende in mano la partita e sfiorando il gol prima con Havertz al 20? e poi con lo stesso centravanti dell’Arsenal quindici minuti dopo. Al 39?, l’ultima grande occasione del primo tempo con il neo-entrato Olmo, che spara ma Neuer para in due tempi.