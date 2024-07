Jesina Per il centrocampo lo jesino classe 2006 Filippo Massei

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Centrocampista “cresciuto calcisticamente in città” che tradotto vuol dire nel settore giovanile della JuniorJESI, 5 luglio 2024 –, centrocampista, sarà uno dei fuori quota delladi mister Giorgini. La società ha scritto: “Cresciuto calcisticamente in città, dall’età di 15 anni ha continuato il suo percorso di crescita nel settore giovanile del Perugia e poi in quello della Recanatese lo scorso anno. Di ruolo trequartista eè ora pronto a scendere finalmente in campo al Carotti con la maglia biancorossa!” Bene, perchè di lui si parla un gran bene. Forse non potrà giocare con il cugino Ottaviani (2005) destinato ad altri lidi. Un appunto va fatto. Chi ha lanciato la notizia sulla pagina facebook della società o “non è del mestiere” detta alla Checco Zalone oppure ha commesso una dimenticanza.