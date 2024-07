Ieri in Campania | Telesina grave incidente | 7 feriti Di Pietrantonio vince il Premio Strega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 4 giugno 2024. Avellino – Mentre la città di Avellino aspetta di vivere il suo Ferragosto che, come garantito dal neosindaco Laura Nargi sarà altrettanto bello e ricco come quelli degli scorsi anno nonostante l’amministrazione comunale debba tecnicamente insediarsi, esplodono gli eventi in tutta la provincia irpina. (LEGGI QUI) Benevento – È Donatella Di, con il romanzo ‘L’età fragile’ (Einaudi), la vincitrice della LXXVIII edizione del. Ile? stato consegnato da Giuseppe D’Avino, presidente diAlberti Benevento, al termine della cerimonia che si è svolta presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. (LEGGI QUI) Caserta – Un gravissimostradale è avvenuto oggi al chilometro 27 della Strada Statale, tra le uscite di Gioia Sannitica e Alvignano.